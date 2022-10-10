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Лига Европы

Головин рассказал о разговоре с Черчесовым после игры Лиги Европы

10 Октября 2022 • 12:39 Комментировать
Ференцварош
...
Монако
27.10 22:00

Российский хавбек «Монако» Александр Головин рассказал о диалоге с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым после очной игры Лиги Европы.

Напомним, что на старте еврокубковой кампании «Ференцварош» неожиданно обыграл «Монако» в гостях с минимальным счётом. «Общались немного и до матча, и после. Узнали друг у друга как дела, потом обменялись мнениями об игре», — рассказал Головин в интервью Sport24.

Отметим, что команды Головина и Черчесова делят первую строчку в группе Лиги Европы. У обоих коллективов по шесть набранных баллов после трёх матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Лига Европы Станислав Черчесов Александр Головин
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