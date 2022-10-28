Бушманов: «Черчесов — давно один из лучших тренеров России»

Бывший защитник олимпийской сборной СССР, молодёжных сборных СНГ и России, а также основной национальной команды страны Евгений Бушманов рассказал про Станислава Черчесова.

Специалист считает, что тот факт, что венгерский клуб под руководством Черчесова вышел из группы Лиги Европы, показывает, что тренеры, обучавшиеся в России, способны на многое.

«Черчесов — давно один из лучших тренеров России. В сборную же просто так не приглашают», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Ранее венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с «Монако» со счётом 1:1.