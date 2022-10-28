«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет

Ничья «Ференцвароша» против «Монако» в пятом туре Лиги Европы позволила подопечным Станислава Черчесова выйти в плей-офф второго еврокубка.

Отметим, что венгерский чемпион смог преодолеть групповую стадию впервые за 47 лет. Что интересно, с 10 баллами коллектив из Будапешта выиграл квартет с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной звездой», выйдя сразу в 1/8 финала, минуя первый раунд плей-офф.

Что же касается команды Александра Головина, то в последнем туре ей необходимо обыграть в родных стенах сербский коллектив, чтобы продолжить борьбу за трофей Лиги Европы.

Напомним, что финал второго по значимости еврокубка пройдёт именно в столице Венгрии.

