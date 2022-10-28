Черевченко оценил работу Черчесова в «Ференцвароше»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на выход венгерского «Ференцвароша», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы.

«В России тоже есть много хороших тренеров, которые показывают результат. Черчесов вышел из группы, был чемпионом Венгрии. Это хорошие результаты. Думаю, руководство они устраивают», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в рамках пятого тура группового этапа ЛЕ «Ференцварош» расписал мировую с «Монако» со счетом 1:1. За тур до окончания групповой стадии венгерский клуб гарантировал себе первое место.