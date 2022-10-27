«Ференцварош» занял первое место в группе, отобрав победу у «Монако» с Головиным

«Ференцварош» провёл напряжённый матч пятого тура Лиги Европы против «Монако». Ударов в створ почти не было, но команды забивали. На 31-й минуте Аксель Дисаси от лицевой линии прострелил на Виссама Бен-Йеддера, который пяткой отправил мяч в цель. Венгры спасли матч в концовке после удара с близкого расстояния от Кристоффера Захариассена - 1:1. «Ференцварош» досрочно выиграл группу, его соперник пока второй. Александр Головин провел на поле 90 минут.

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