«Ференцварош» занял первое место в группе, отобрав победу у «Монако» с Головиным

«Ференцварош» провёл напряжённый матч пятого тура Лиги Европы против «Монако». Ударов в створ почти не было, но команды забивали. На 31-й минуте Аксель Дисаси от лицевой линии прострелил на Виссама Бен-Йеддера, который пяткой отправил мяч в цель. Венгры спасли матч в концовке после удара с близкого расстояния от Кристоффера Захариассена - 1:1. «Ференцварош» досрочно выиграл группу, его соперник пока второй. Александр Головин провел на поле 90 минут.
Протокол игры
|31'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|(1:1) Захариассен Кристоффер82'
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ммаэ Сами• 32'Ботка Эндре• 24'Паска Лоранд65' (Нгуэн Токмак (65') •Вечеи Балинт56' (Бешич Мухамед (56') •Ледуни Аисса• 80'Захариассен Кристоффер•Гояк Амер46' (Маркиньос VI (46'•Эсити Андерсон90') •Траоре Адама VII•Ммаэ Райан
Нюбель Александр•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Бадьяшиль Бенуа• 85'Скардовелли Вандерсон41' (Дьятта Крепен (41') •Кайо Энрике•Фофана Юссуф83' (Эмболо Брель (83') •Камара Мохамед VII• 57'Головин Александр•Фолланд Кевин83' (Лукас Жан (83') •Бен-Йеддер Виссам
27 октября. Стадион "Групама Арена".
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