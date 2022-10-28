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Лига Европы

Самедов: «Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы»

28 Октября 2022 • 10:45 Комментировать
Ференцварош
1:1
Монако
окончен

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Монако» (1:1).

Этот результат позволил венгерскому клубу выйти в плей-офф турнира с первого места в группе. Напомним, что возглавляет «Ференцварош» экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов.

«Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы. Смотрел вчера матч «Ференцварош» — «Монако». Очень понравилась игра венгерского клуба. Желаю пройти как можно дальше», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы «Ференцварош» проведёт 3 ноября против турецкого «Трабзонспора». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Александр Самедов Станислав Черчесов
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