Самедов: «Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Монако» (1:1).

Этот результат позволил венгерскому клубу выйти в плей-офф турнира с первого места в группе. Напомним, что возглавляет «Ференцварош» экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов.

«Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы. Смотрел вчера матч «Ференцварош» — «Монако». Очень понравилась игра венгерского клуба. Желаю пройти как можно дальше», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы «Ференцварош» проведёт 3 ноября против турецкого «Трабзонспора». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.