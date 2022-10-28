Головин прокомментировал ничью с «Ференцварошем» Черчесова

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался о результате матча против венгерского «Ференцвароша» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Получилась неплохая игра. Конечно, есть разочарование от того, что не удалось удержать победу. В последнем туре будем играть на победу и постараемся сохранить второе место», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Перед заключительным туром «Монако» с семью баллами занимает второе место в группе Н. В шестом матче монегаски на домашнем стадионе примут белградскую «Црвену Звезду». Поединок состоится в четверг, 3 ноября.