Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет — мы же не свяжем ему ноги»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о том, как сдержать российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, что 27 октября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и вышел в плей-офф турнира.

По словам специалиста, Головина сложно прикрыть, так как в полузащите венгерского команды нет футболиста, способного на это.

«Саша — быстрый и разворотливый. Противоядия против стандартов Головина нет — мы же не свяжем ему ноги», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний Головин провёл в составе монегасков 18 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.