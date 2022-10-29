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Чемпионат Франции. Лига 1

Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет — мы же не свяжем ему ноги»

29 Октября 2022 • 09:11 Комментировать
Ференцварош
1:1
Монако
окончен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о том, как сдержать российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, что 27 октября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и вышел в плей-офф турнира.

По словам специалиста, Головина сложно прикрыть, так как в полузащите венгерского команды нет футболиста, способного на это.

«Саша — быстрый и разворотливый. Противоядия против стандартов Головина нет — мы же не свяжем ему ноги», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний Головин провёл в составе монегасков 18 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Станислав Черчесов Александр Головин
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