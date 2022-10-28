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Лига Европы

Кавазашвили: «Черчесов — национальное достояние российского футбола»

28 Октября 2022 • 13:40 Комментировать
Ференцварош
1:1
Монако
окончен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове, который ранее возглавлял национальную сборную России.

Напомним, вчера, 27 октября, венгерский клуб сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы и сумел выйти в плей-офф.

«Черчесов — национальное достояние российского футбола. Очень симпатично Стасик работает с венграми. В Лиге Европы он может пройти далеко. В таких турнирах крайне важна дисциплина, а в командах Черчесова с этим полный порядок — игроки по струнке ходят», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Российский специалист уже успел привести венгерский клуб к победе во внутреннем чемпионате, а также выиграть Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов
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