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Лига Европы

Бояринцев: «Очень приятно, что наш специалист востребован за рубежом»

28 Октября 2022 • 20:54 Комментировать
Ференцварош
1:1
Монако
окончен

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал успех венгерского «Ференцвароша» в Лиге Европы.

Бывший футболист считает, что высокие достижения нынешнего «Ференцвароша» не производят особенного впечатления в связи с сильным составом тренерского штаба.

«Очень приятно, что наш специалист востребован за рубежом и добивается успехов на европейской арене», - цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с «Монако» со счётом 1:1.

На текущий момент «Ференцварош» занимает первое место в своей группе Лиги Европы за один тур до окончания данной стадии. Венгерский клуб на данный момент не имеет шансов на вылет из данного соревнования. Второе место занимает оппонент команды Черчесова «Монако». Разница между клубами составляет три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Денис Бояринцев
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