Головин сыграет в стартовом составе против «Ференцвароша»

В пятом туре группового раунда Лиги Европы венгерский «Ференцварош» примет в домашнем матче «Монако», В составе монегасков выступает российский форвард Александр Головин, и он попал в стартовый состав своей команды на предстоящий матч против клуба, которым руководит, напомним, российский специалист Станислав Черчесов.

«Монако»: Нубель, Дизази, Марипан, Бадиашиле, Вандерсон, Фофана, Камара, Энрике, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.

Матч между «Ференцварошем» и «Монако» в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов начнется в 22 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.