Бывший главный тренер «Урала», ЦСКА и других команд РПЛ Александр Тарханов в интервью сетевому изданиюне согласился с тем, что наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов является лучшим тренером России в последние годы.

«Колосков сегодня уже сказал, что Черчесов не может быть лучшим тренером России, потому что он не работает здесь. Я согласен с ним. В России надо работать, чтобы быть лучшим. Он лучший тренер в Венгрии.

Кто лучший, по-моему мнению? Все хорошие специалисты у нас. Я не любитель выделять. Вот Романцев 10 раз чемпионом России был – вот он лучший! Сейчас Семак - лучший тренер России, потому что он на четвёртую золотую медаль пошёл. Но, думаю, что нельзя говорить, кто лучший, а кто худший… Это как по мне неприемлемо», — сказал Тарханов.

Вчера, 27 октября, «Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Команда гарантировала участие в плей-офф Лиги Европы.