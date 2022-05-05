«Глазго Рейнджерс» обыграл «Лейпциг», оставив Тедеско без финала лиги Европы

Доменико Тедеско остался без финала Лиги Европы. «Глазго Рейнджерс» дома уверенно переиграл «Лейпциг» и заслуженно пробился в решающий матч.

Один бывший главный тренер «Спартак» Унаи Эмери на этой неделе не смог пробиться в финал еврокубка, уступив вместе с «Вильярреалом» путь решающий матч Лиги чемпионов «Ливерпулю». Другой же экс-наставник «красно-белых» Доменико Тедеско имел все шансы пройти стадию 1/2. На прошлой неделе «Лейпциг» дома переиграл «Рейнджерс» со счётом 1:0 и теперь должен был в Глазго отстоять преимущество.

«Рейнджерс» начал матч активнее. Шотландцев гнали вперёд трибуны, и они пытались придавить соперника. «Лейпциг» же будто пытался успокоить игру. Сами немцы вперёд на первых минутах толком не шли. Можно было, конечно, отметить дальний удар Нкунку, когда мяч прошёл рикошета прошёл мимо цели.

На 18-й минуте «Рейнджерс» счёт открыли. Камара отборолся на левом фланге против двоих защитников, Кент подхватил мяч, вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но получилось неточно, зато на дальней штанге оказался Тавернье, который преобразовал плохой удар в отличный прострел, отправив футбольный снаряд в цель.

Почти тут же шотландцы удвоили счёт. На этот раз после атаки правым флангом Скотт получил мяч в штрафной, откатил мяч назад на линию, откуда Камара красивым обводящим ударом пробил точно в дальний угол.

Даже после этого характер матча кардинальным образом не поменялся. Шотландцы не собирались прижиматься к своим воротам. Минут за семь до конца первого тайма гости могли сократить отставание. «Лейпциг» заработал право на штрафной на правом фланге, и после навеса Анхелиньо борьбу в воздухе выиграл Орбан, но в створ не попал. В итоге на перерыв «Глазго Рейнджерс» ушёл, ведя в счёте.

«Лейпциг» никак не мог прибавить, в то время как «Рейнджерс» продолжал действовать активно, пытаясь найти счастье в атаке. По истечении часа Арфилд слева выгрыз мяч, вошёл в штрафную и бил с острого угла, но Гулачи был на месте. В целом игра, казалось, полностью шла под диктовку хозяев.

За двадцать минут до конца основного времени Лаймер после разрезающей передачей вышел на рандеву с Макгрегором, но шотландский вратарь сумел парировать мяч. Однако в следующей атаке Анхелиньо сделал прекрасный кросс с левого фланга, и Нкунку в касание расстрелял ворота, не оставив голкиперу хозяев на этот раз шансов.

«Лейпциг» пытался прибавить, но «Глазго Рейнджерс» выстоял, а за десять минут до окончания основного времени забил ещё раз. После навеса слева случился рикошет от Орбана, и мяч летел в дальнюю «девятку», где Гвардиол головой выбил в центр штрафной. Первым на добивании оказался Ландстрем, который расстрелял ворота.

«Лейпциг» пытался устроить какой-то финальный штурм. Однако «Рейнджерс» уверенно отбивался и спокойно играл на вынос, когда была в этом необходимость. В итоге клуб из Глазго отбился и пробился в финал Лиги Европы. Решающий матч турнира состоится 18-го мая и пройдёт в Севилье. Соперником шотландцев станет «Айнтрахт».

Роман Андреев