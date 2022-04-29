Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Адамс: «Рейнджерс» имел чёткий игровой план, против которого было тяжело играть»

29 Апреля 2022 • 10:29 Комментировать
Глазго Рейнджерс
...
РБ Лейпциг
05.05 22:00

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Американец отметил чёткий план команды из Глазго, против которого «Лейпцигу» было тяжело действовать.

«Получилась одна из таких игр, где пришлось копнуть поглубже. Здорово, что удалось достичь нужного результата, но мы понимаем, что сделано только полдела. Поэтому нужно сохранить концентрацию перед ответной встречей», — приводит слова Адамса пресс-служба УЕФА.

Хавбек отметил, что выход в финал еврокубкового турнира стал бы для «Лейпцига» особенным достижением.

Напомним, ответный матч противостояния состоится в Глазго 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг Тайлер Адамс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Апреля
10:29 · Лига Европы
Адамс: «Рейнджерс» имел чёткий игровой план, против которого было тяжело играть»
10:13 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» — о противостоянии с «Лейпцигом»: «В Глазго начнём атаковать со стартового свистка!»
10:05 · Лига Европы
Тедеско: Надеюсь, что в ответном матче мы сыграем лучше
09:51 · Лига Европы
Форвард «Вест Хэма»: Ещё ничего не закончено
09:45 · Лига Европы
По два футболиста из «Лейпцига» и «Айнтрахта» претендуют на приз игроку недели в Лиге Европы
09:05 · Лига Европы
Мойес: «Вест Хэм» сыграл недостаточно хорошо
08:59 · Лига Европы
Полузащитник «Айнтрахта» рассказал, за счёт чего его команда обыграла «Вест Хэм»
00:06 · Лига Европы
«Лейпциг» – второй в Европе по проценту выигранных матчей в 2022 году
28 Апреля
22:27 · Лига Европы
«Айнтрахт» обновил собственный рекорд в Лиге Европы
22:04 · Лига Европы
Трапп стал рекордсменом Германии в Лиге Европы
21:00 · Лига Европы
«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
21:00 · Лига Европы
«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
15:27 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Вест Хэму» повезло, что у него такие владельцы»
13:10 · Германия. Бундеслига
Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» ограничит себя в сексе, если клуб не пройдет «Вест Хэм»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Айнтрахту будет сложно справиться с Антонио»
Все новости
Рекомендуем