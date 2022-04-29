Адамс: «Рейнджерс» имел чёткий игровой план, против которого было тяжело играть»

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Американец отметил чёткий план команды из Глазго, против которого «Лейпцигу» было тяжело действовать.

«Получилась одна из таких игр, где пришлось копнуть поглубже. Здорово, что удалось достичь нужного результата, но мы понимаем, что сделано только полдела. Поэтому нужно сохранить концентрацию перед ответной встречей», — приводит слова Адамса пресс-служба УЕФА.

Хавбек отметил, что выход в финал еврокубкового турнира стал бы для «Лейпцига» особенным достижением.

Напомним, ответный матч противостояния состоится в Глазго 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.