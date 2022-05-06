Форвард «Лейпцига»: Мы были не готовы к такому вызову

Датский нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен высказался по поводу вылета своей команды из Лиги Европы от шотландского «Рейнджерса».

Поульсен сказал, что футболисты немецкой команды были недостаточно готовы к такому вызову, а в особенности к первым 20 минутам, когда шотландский клуб оказывал мощное давление на «быков». Датчанин отметил, что в каждом из трёх моментов с пропущенными мячами можно было сыграть гораздо надёжнее у своих ворот.

Напомним, что по сумме двух матчей немецкий клуб под руководством Доменико Тедеско уступил «Рейнджерс» и закончил своё выступление в Лиге Европы.