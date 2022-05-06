Ван Бронкхорст предупредил Севилью о наплыве фанатов «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст заявил после выхода своей команды в финал Лиги Европы, что клуб не останется без горячей поддержки в Севилье.

«У нас везде отличная поддержка, фанаты всегда ведут себя очень хорошо. Это очень важно для клуба – мы хотим, чтобы в Европе сложился имидж, что мы можем вести себя достойно в каждом городе, в который приезжаем», - сказал ван Бронкхорст.

«Рейнджерс» вышел в финал после того, как одолел по сумме двух матчей «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Ван Бронкхорст также добавил, что шотландский клуб собирается выиграть решающий матч, в котором он встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

Финал пройдет 18 мая в Севилье.