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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ван Бронкхорст предупредил Севилью о наплыве фанатов «Рейнджерс»

06 Мая 2022 • 08:49 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
РБ Лейпциг
окончен

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст заявил после выхода своей команды в финал Лиги Европы, что клуб не останется без горячей поддержки в Севилье.

«У нас везде отличная поддержка, фанаты всегда ведут себя очень хорошо. Это очень важно для клуба – мы хотим, чтобы в Европе сложился имидж, что мы можем вести себя достойно в каждом городе, в который приезжаем», - сказал ван Бронкхорст.

«Рейнджерс» вышел в финал после того, как одолел по сумме двух матчей «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Ван Бронкхорст также добавил, что шотландский клуб собирается выиграть решающий матч, в котором он встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

Финал пройдет 18 мая в Севилье.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронхорст
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