Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Ван Бронкхорст: «Отдадим все силы ради финала»

05 Мая 2022 • 04:13 Комментировать
Глазго Рейнджерс
...
РБ Лейпциг
Через 17 ч. 17 мин.

В Лиге Европы подошла пора полуфинальных матчей, и наставник шотландского «Глазго Рейнджерс», нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст, дал понять, что его команда сделает все возможное для выхода в финал. В первом матче его подопечные уступили немецкому «Ред  Булл Лейпцигу» с минимальным счетом.

- Мы должны готовиться к самым разным сценариям, после просмотра матчей этого клуба я понял, что это непростой соперник. Болельщики должны помочь нам, это будет очень эмоциональный матч. Все хотят в финал, и мы отдадим для этого все силы, вне всяких сомнений, - цитирует ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронкхорст
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Вест Хэм 2.40 3.55 2.95
05.05  22:00 Глазго Рейнджерс ... РБ Лейпциг 4.00 3.80 1.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
04:13 · Лига Европы
Ван Бронкхорст: «Отдадим все силы ради финала»
03:48 · Лига Европы
Мойес: «Шансы на финал Лиги Европы остаются равными»
02 Мая
21:13 · Россия. Премьер-лига
Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся» 1
21:05 · Лига Европы
Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»
20:24 · Лига Европы
Жуков прокомментировал отстранение российских клубов от нового сезона еврокубков
20:03 · Лига Европы
Шмурнов на примере «Спартака» объяснил, почему говорит о политике
30 Апреля
00:08 · Англия. Премьер-лига
Боуэн надеется, что «Вест Хэм» сможет выиграть во Франкфурте
29 Апреля
17:46 · Лига Европы
Камада - лучший игрок недели в Лиге Европы
10:29 · Лига Европы
Адамс: «Рейнджерс» имел чёткий игровой план, против которого было тяжело играть»
10:13 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» — о противостоянии с «Лейпцигом»: «В Глазго начнём атаковать со стартового свистка!»
10:05 · Лига Европы
Тедеско: Надеюсь, что в ответном матче мы сыграем лучше
09:51 · Лига Европы
Форвард «Вест Хэма»: Ещё ничего не закончено
09:45 · Лига Европы
По два футболиста из «Лейпцига» и «Айнтрахта» претендуют на приз игроку недели в Лиге Европы
09:05 · Лига Европы
Мойес: «Вест Хэм» сыграл недостаточно хорошо
08:59 · Лига Европы
Полузащитник «Айнтрахта» рассказал, за счёт чего его команда обыграла «Вест Хэм»
Все новости
Рекомендуем