Ван Бронкхорст: «Отдадим все силы ради финала»

В Лиге Европы подошла пора полуфинальных матчей, и наставник шотландского «Глазго Рейнджерс», нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст, дал понять, что его команда сделает все возможное для выхода в финал. В первом матче его подопечные уступили немецкому «Ред Булл Лейпцигу» с минимальным счетом.

- Мы должны готовиться к самым разным сценариям, после просмотра матчей этого клуба я понял, что это непростой соперник. Болельщики должны помочь нам, это будет очень эмоциональный матч. Все хотят в финал, и мы отдадим для этого все силы, вне всяких сомнений, - цитирует ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.