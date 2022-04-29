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Лига Европы

Защитник «Рейнджерс» — о противостоянии с «Лейпцигом»: «В Глазго начнём атаковать со стартового свистка!»

29 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать
Глазго Рейнджерс
...
РБ Лейпциг
05.05 22:00

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Футболист отметил хорошую игру своей команды в обороне, посетовав на необязательный пропущенный со стандарта мяч.

«Мы могли предотвратить пропущенный гол. Но точно знаем, что, возвращаясь домой при счёте 0:1, мы продолжим бороться», — приводит слова Тавернье пресс-служба УЕФА.

Защитник выразил уверенность в том, что судьба этого противостояния ещё не решена и шотландская команда способна повернуть события в свою пользу в ответной встрече. Тавернье пообещал, что в Глазго его команда начнёт атаковать со стартового свистка.      

Ответная игра состоится 5 мая в Шотландии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг Джеймс Тавернье
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ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС РБ ЛЕЙПЦИГ
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