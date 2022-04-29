Защитник «Рейнджерс» — о противостоянии с «Лейпцигом»: «В Глазго начнём атаковать со стартового свистка!»

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Футболист отметил хорошую игру своей команды в обороне, посетовав на необязательный пропущенный со стандарта мяч.

«Мы могли предотвратить пропущенный гол. Но точно знаем, что, возвращаясь домой при счёте 0:1, мы продолжим бороться», — приводит слова Тавернье пресс-служба УЕФА.

Защитник выразил уверенность в том, что судьба этого противостояния ещё не решена и шотландская команда способна повернуть события в свою пользу в ответной встрече. Тавернье пообещал, что в Глазго его команда начнёт атаковать со стартового свистка.

Ответная игра состоится 5 мая в Шотландии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.