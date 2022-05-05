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Лига Европы

«Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

05 Мая 2022 • 21:31 Комментировать
Глазго Рейнджерс
2:0
РБ Лейпциг
2-й тайм

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Рейнджерс» и «РБ Лейпцига» на полуфинальный матч Лиги Европы.

Встреча состоится в Шотландии на стадионе «Айброкс» в Глазго. Матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Угелумба, Баришич, Тавернье, Голдсон, Камара, Райт, Джек, Ландстрем, Кент, Арибо.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Анхелиньо, Клостерман, Орбан, Хенрихс, Ольмо, Кампль, Лаймер, Поульсен, Нкунку.

Напомним, первая встреча, которая проходила в Лейпциге, завершилась победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Анхелиньо.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг
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ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС РБ ЛЕЙПЦИГ
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Идет 48 минута Айнтрахт Фр 1:0 Вест Хэм 2.40 3.55 2.95
Идет 47 минута Глазго Рейнджерс 2:0 РБ Лейпциг 4.00 3.80 1.90
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