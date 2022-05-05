«Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Рейнджерс» и «РБ Лейпцига» на полуфинальный матч Лиги Европы.

Встреча состоится в Шотландии на стадионе «Айброкс» в Глазго. Матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Угелумба, Баришич, Тавернье, Голдсон, Камара, Райт, Джек, Ландстрем, Кент, Арибо.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Анхелиньо, Клостерман, Орбан, Хенрихс, Ольмо, Кампль, Лаймер, Поульсен, Нкунку.

Напомним, первая встреча, которая проходила в Лейпциге, завершилась победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Анхелиньо.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.