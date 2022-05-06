Мостовой отреагировал на вылет «Лейпцига» Тедеско из Лиги Европы

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу вылета «Лейпцига» Доменико Тедеско из Лиги Европы.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что эксперты слишком рано начали поднимать Тедеско, ведь все кричали, что его «Лейпциг» пройдёт в финал, а «быки» уступили «Рейнджерсу», который в финалах больших турниров уже не был очень много лет. Экс-игрок отметил, что пока приход Тедеско ничего хорошего для «Лейпцига» не принёс.

Напомним, что в по сумме двух матчей футболисты «Лейпцига» уступили в полуфинале шотландскому «Рейнджерсу» и закончили своё выступление в Лиге Европы.