Президент «Лейпцига» о вылете команды из Лиги Европы: Это огромное разочарование

Президент «Лейпцига» Оливер Минцлафф поделился с журналистами своим мнением по поводу вылета «быков» из Лиги Европы от шотландского «Рейнджерса».

Минцлафф заявил, что сразу хотел бы поздравить «Рейнджерс» и «Айнтрахт» с выходом в финал, ведь эти команды заслуженно туда попали. Функционер отметил, что «быки» играли недостаточно хороши и ожидали от самих себя гораздо большего. Президент «Лейпцига» добавил, что считает вылет из полуфинала огромным разочарованием.

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты «Лейпцига» уступили «Рейнджерс» и закончили своё выступление в Лиге Европы.