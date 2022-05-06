Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Президент «Лейпцига» о вылете команды из Лиги Европы: Это огромное разочарование

06 Мая 2022 • 10:09 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
РБ Лейпциг
окончен

Президент «Лейпцига» Оливер Минцлафф поделился с журналистами своим мнением по поводу вылета «быков» из Лиги Европы от шотландского «Рейнджерса».

Минцлафф заявил, что сразу хотел бы поздравить «Рейнджерс» и «Айнтрахт» с выходом в финал, ведь эти команды заслуженно туда попали. Функционер отметил, что «быки» играли недостаточно хороши и ожидали от самих себя гораздо большего. Президент «Лейпцига» добавил, что считает вылет из полуфинала огромным разочарованием.

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты «Лейпцига» уступили «Рейнджерс» и закончили своё выступление в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы РБ Лейпциг Оливер Минцлафф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
10:22 · Лига Европы
Тренер «Айнтрахта»: Горжусь своей командой
10:09 · Лига Европы
Президент «Лейпцига» о вылете команды из Лиги Европы: Это огромное разочарование
09:56 · Лига Европы
Мостовой отреагировал на вылет «Лейпцига» Тедеско из Лиги Европы
09:43 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» высказался по поводу выхода в финал Лиги Европы
09:29 · Лига Европы
Форвард «Айнтрахта»: Последние полгода были воплощением мечты
09:18 · Лига Европы
Райс: «Мы все были уверены в том, что «Айнтрахт» нас не обыграет»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Горжусь, что играю с этими парнями»
09:10 · Англия. Премьер-лига
Мойес извинился за инцидент с «болбоем»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Мойес недоволен уровнем судейства в полуфинале Лиги Европы
08:49 · Шотландия
Ван Бронкхорст предупредил Севилью о наплыве фанатов «Рейнджерс»
08:41 · Лига Европы
Форвард «Лейпцига»: Мы были не готовы к такому вызову
08:32 · Лига Европы
Райс остался недоволен судейством в матче с «Айнтрахтом»
01:57 · Лига Европы
Тедеско – о вылете «Лейпцига» из Лиги Европы: «Мы слишком легко пропускали»
01:41 · Лига Европы
Ван Бронкхорст – о выходе в финал с «Рейнджерс»: «Трудно подобрать слова»
01:31 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» возглавил список бомбардиров Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем