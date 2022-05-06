Тедеско – о вылете «Лейпцига» из Лиги Европы: «Мы слишком легко пропускали»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско поделился мыслями о вылете своей команды в полуфинале Лиги Европы от шотландского «Рейнджерс».

«Красным быкам» не хватило минимальной победы в Германии – в ответной игре шотландцы взяли верх на своём поле со счётом 3:1.

«Мы очень разочарованы, – поделился итальянский специалист в послематчевом интервью Sky Sport. – Сегодня мы слишком легко пропустили три гола. «Рейнджерс» неустанно прессинговал с первых минут, мы изо всех сил пытались их сдержать, но нам было тяжело с физической точки зрения. Атмосфера на этом стадионе – нечто феноменальное», – сказал Тедеско.