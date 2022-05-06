Защитник «Рейнджерс» высказался по поводу выхода в финал Лиги Европы

Защитник шотландского «Рейнджерс» Джеймс Тавернье поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды в финал Лиги Европы.

Тавернье заявил, что футболистам шотландской команды нужно быть более высокого мнения о себе, ведь они сумели пройти долгий путь и выйти в финал большого еврокубкового турнира. Защитник отметил, что игроки «Рейнджерс» уверены в своих силах, так что у команды есть прекрасная возможность завоевать трофей.

Напомним, что в полуфинале «Рейнджерс» обыграл немецкий «Лейпциг». В финале шотландский клуб встретится с «Айнтрахтом».