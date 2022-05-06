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Лига Европы

Кавазашвили: «Меня не волнует судьба Тедеско»

06 Мая 2022 • 13:33 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
РБ Лейпциг
окончен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Лейпцига» от «Рейнджерс» со счётом 1:3 (2:3 по сумме двух встреч) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Напомним, что немецкий клуб возглавляет бывший главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Меня абсолютно не волнует судьба Тедеско так же, как и Карреры или Витории. Меня волнует судьба нашего футбола, который сейчас находится под жёсткими санкциями Европы», — приводит слова Кавазашвили «Metaratings».

Однако бывший голкипер подметил, что российским клубам необходимо стремиться к уровню футбола, который показали «Реал» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Глазго Рейнджерс Анзор Кавазашвили РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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