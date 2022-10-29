Нагельсманн: «Всегда можно чему-то научиться у лучших команд и тренеров»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление мадридского «Реала».

Специалист отметил большое количество выигранных трофеев испанским клубом.

«Всегда можно чему-то научиться у лучших команд и тренеров. Например, нужному в определенных моментах терпению и умению держать себя в руках», - цитирует Нагельсманна Sport Bild.

Ранее «Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов в группе с немецким «РБ Лейпцигом», украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком».

«Бавария» также лидирует в группе с итальянским «Интером», испанской «Барселоной» и чешской «Викторией».