Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Нагельсманн: «Всегда можно чему-то научиться у лучших команд и тренеров»

29 Октября 2022 • 01:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Селтик
1 1.20 X 6.90 2 14.00
02.11 20:45

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление мадридского «Реала».

Специалист отметил большое количество выигранных трофеев испанским клубом.

«Всегда можно чему-то научиться у лучших команд и тренеров. Например, нужному в определенных моментах терпению и умению держать себя в руках», - цитирует Нагельсманна Sport Bild.

Ранее «Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов в группе с немецким «РБ Лейпцигом», украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком».

«Бавария» также лидирует в группе с итальянским «Интером», испанской «Барселоной» и чешской «Викторией».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛТИК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
01:20 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Всегда можно чему-то научиться у лучших команд и тренеров»
28 Октября
13:48 · Лига чемпионов
Лаудруп высказался о провале «Барселоны» в Лиге чемпионов
08:22 · Лига чемпионов
Льорис: «Матч против «Марселя» можно сравнить с финалом»
07:46 · Лига чемпионов
Стало известно, что обсуждал Левандовски в раздевалке «Баварии»
06:13 · Лига чемпионов
Барелла отметил 150-й матч за «Интер»
03:41 · Лига чемпионов
Радикалы из Bad Blue Boys «наехали» на сокашников, которые начали досрочно покидать стадион в ходе матча с «Миланом» 1
02:07 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги отреагировал на провал испанских клубов в Лиге чемпионов 2
00:02 · Лига чемпионов
Лидер атаки «Баварии» сможет вернуться на поле к матчу с «Интером»
27 Октября
23:02 · Лига чемпионов
Хави до сих пор переживает за неудачи в матче с «Интером»
22:38 · Лига чемпионов
Кассано: «И «Интер», и «Милан» победили слишком легко»
20:57 · Лига чемпионов
Президент «Интера» наградил игроков денежной суммой после победы над «Викторией»
20:38 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Нойер сможет вернуться на поле
19:23 · Лига чемпионов
​Кунде: «Барселона» не соответствовала требованиям Лиги чемпионов»
18:48 · Лига чемпионов
​Анри: Хави не виноват
18:28 · Лига чемпионов
Алонсо: «Качество испанского футбола бесспорно, на него смотрят с восхищением»
Все новости
Рекомендуем