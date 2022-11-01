Анчелотти поведал о состоянии Бензема

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблемах Карима Бензема.

Французский форвард пропустил недавние матчи команды из-за мышечных проблем, а в преддверии поединка Лиги чемпионов с «Селтиком» вновь не смог полноценно тренироваться.

«Посмотрим, как Бензема будет чувствовать себя в ближайшее время. Карим не играл из-за того, что плохо себя чувствовал, а не из-за приближающегося чемпионата мира – чтобы приехать на мундиаль в хорошей форме, ему в любом случае нужно выходить на поле», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Карим Бензема забил шесть мячей в 11 матчах за «сливочных» в нынешнем сезоне.