«Реал» непринуждённо забил 5 мячей «Селтику» и выиграл группу

Мадридский «Реал» покуражился в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов против «Селтика». Немотивированные шотландцы ничего не смогли показать на «Сантьяго Бернабеу» и забили испанцам только при счете 0:5. «Королевский клуб» забил два мяча до перерыва, пенальти реализовали Лука Модрич и Родриго, а во втором тайме с игры отличились Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.
«Реал» выиграл группу, его соперник завершил выступления в еврокубках.
Протокол игры
|(1:0) Модрич Лука6'
|(2:0) Родриго21'
|(3:0) Асенсио Марко51'
|(4:0) Винисиус Жуниор61'
|(5:0) Вальверде Федерико71'
|84'Жота Серран (5:1)
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль63' (Бензема Карим (63') •Милитао Эдер73' (Вальехо Хесус (73') •Алаба Давид66' (Себальос Дани (66') •Менди Ферлан•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука66' (Начо Фернандес (66') •Асенсио Марко•Родриго•Винисиус Жуниор63' (Васкес Лукас (63')
Харт Джо•Юранович Йосип•Старфельт Карл•Дженц Мориц•Тэйлор Грэг•Муй Аарон62' (Жота Серран (62') •О'Райли Мэттью• 20'Абада Лиэль62' (Хакшабанович Сеад (62') •Хатате Рео82' (Абильдгор Оливер (82') •Маеда Даизен62' (Тернбулл Дэвид (62') •Фурухаси Кёго 47'63' (Якумакис Георгиос (63')
02 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Видео
Правила футбола - не понимаю. почему игроку Селтика дали желтую за всего лишь неудачную игру рукой ? ну попал мяч в руку. когда тот отворачивался от удара, блокировал его, неудачно, пеналь по делу, но эелтая к чему??7 а Менди ,который срубил в штрафной не получил карты вообще.....но его фол в разы опаснее!!!!
Минусы 0 Вини срочно на скамейку...Кроос сдает....Асенсио несмотря на гол - скамейка, железобетонная....
Плюсы - Родриго, Федя - суперплюс, Бенза жаль, заб\юитый мяч придал бы ему быстрее сил для возвращения, Куртуа стабилен, Анчелотти наконец меня услышал и дал поиграть резерву ОТ 20 мин и больше!!!
а еще минус Начо - зачем голову убрал при штрафном, результат гол.....и сыграл плохо....
Бан пользователя