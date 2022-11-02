«Реал» непринуждённо забил 5 мячей «Селтику» и выиграл группу

Мадридский «Реал» покуражился в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов против «Селтика». Немотивированные шотландцы ничего не смогли показать на «Сантьяго Бернабеу» и забили испанцам только при счете 0:5. «Королевский клуб» забил два мяча до перерыва, пенальти реализовали Лука Модрич и Родриго, а во втором тайме с игры отличились Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

«Реал» выиграл группу, его соперник завершил выступления в еврокубках.

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