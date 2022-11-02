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Лига чемпионов

«Реал» непринуждённо забил 5 мячей «Селтику» и выиграл группу

02 Ноября 2022 • 22:37 Комментировать (6)
Реал Мадрид
5:1
Селтик
окончен

Мадридский «Реал» покуражился в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов против «Селтика». Немотивированные шотландцы ничего не смогли показать на «Сантьяго Бернабеу» и забили испанцам только при счете 0:5. «Королевский клуб» забил два мяча до перерыва, пенальти реализовали Лука Модрич и Родриго, а во втором тайме с игры отличились Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

«Реал» выиграл группу, его соперник завершил выступления в еврокубках.

Протокол игры  
Реал Мадрид5:1Селтик
(1:0) Модрич Лука6'  
(2:0) Родриго21'  
(3:0) Асенсио Марко51'  
(4:0) Винисиус Жуниор61'  
(5:0) Вальверде Федерико71'  
  84'Жота Серран (5:1)
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 63' (Бензема Карим ( 63') Милитао Эдер 73' (Вальехо Хесус ( 73') Алаба Давид 66' (Себальос Дани ( 66') Менди ФерланВальверде ФедерикоКроос ТониМодрич Лука 66' (Начо Фернандес ( 66') Асенсио МаркоРодригоВинисиус Жуниор 63' (Васкес Лукас ( 63')
Запасные: Рюдигер АнтониоОдриосола АльвароДиас МарианоЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоЛопес Луис
Харт ДжоЮранович ЙосипСтарфельт КарлДженц МорицТэйлор ГрэгМуй Аарон 62' (Жота Серран ( 62') О'Райли Мэттью  20'Абада Лиэль 62' (Хакшабанович Сеад ( 62') Хатате Рео 82' (Абильдгор Оливер ( 82') Маеда Даизен 62' (Тернбулл Дэвид ( 62') Фурухаси Кёго  47' 63' (Якумакис Георгиос ( 63')
Запасные: Ралстон ЭнтониФоррест ДжеймсСигрист БенджаминБернабей АлександроУэлш СтивенБэйн СкоттМаккарти Джеймс
02 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

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4:0. Гол Жуниора Винисиуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Жуниора Винисиуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Марко Асенсио (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Марко Асенсио (видео). Лига чемпионов. Футбол
Юранович не забил пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Юранович не забил пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол с пенальти Родриго (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол с пенальти Родриго (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол с пенальти Луки Модрича (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол с пенальти Луки Модрича (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Реал Мадрид Селтик
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
02 Ноября 2022 в 23:03
по матчу - бедный Селтик....но я рад что хоть забили - уж как старался Йота...
Правила футбола - не понимаю. почему игроку Селтика дали желтую за всего лишь неудачную игру рукой ? ну попал мяч в руку. когда тот отворачивался от удара, блокировал его, неудачно, пеналь по делу, но эелтая к чему??7 а Менди ,который срубил в штрафной не получил карты вообще.....но его фол в разы опаснее!!!!
Минусы 0 Вини срочно на скамейку...Кроос сдает....Асенсио несмотря на гол - скамейка, железобетонная....
Плюсы - Родриго, Федя - суперплюс, Бенза жаль, заб\юитый мяч придал бы ему быстрее сил для возвращения, Куртуа стабилен, Анчелотти наконец меня услышал и дал поиграть резерву ОТ 20 мин и больше!!!
а еще минус Начо - зачем голову убрал при штрафном, результат гол.....и сыграл плохо....
ARTUR
02 Ноября 2022 в 22:54
Разнесли деревенский футбол..особо не напрягаясь ,спрашивается ЗАЧЕМ нужны во эти игры в группе лишь убивают футбол.Этого селтика не должно было быть уже три тура назад..
Sergey999
02 Ноября 2022 в 22:59
Если бы не пижонили то счет мог быть 10-1)))
ARTUR
02 Ноября 2022 в 23:00
Вообще..разница в классе просто пропасть..
Sergey999
02 Ноября 2022 в 23:08
Сложно не согласиться. Вообще все матчи Реала этго огромная разница в классе. Только они его не всегда демонстрируют😁😁
Sergey999
02 Ноября 2022 в 22:41
Вот за такую игру рукой ставят пенали) привет Жироне) барсаглорский судейка))
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