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Лига чемпионов

Месси, Неймар и Вальверде – лидеры Лиги чемпионов по созданным голевым моментам

04 Ноября 2022 • 22:40 Комментировать (1)
Реал Мадрид
5:1
Селтик
окончен

Сразу три южноамериканских футболиста возглавили рейтинг главных созидателей группового этапа Лиги чемпионов.

На счету Лионеля Месси, Неймара и Федерико Вальверде по 15 созданных шансов, отмечает Opta, что является лучшим показателем в турнире по итогам шести туров групповой стадии. При этом в списке лучших ассистентов лидируют всё тот же Месси, Диогу Жота и Жоау Канселу – по четыре результативных паса. Неймар отметился тремя голевыми передачами, Вальверде – двумя.

В активе Лионеля Месси 14 ассистов за «ПСЖ» в нынешней кампании во всех турнирах, его одноклубник Неймар ассистировал 11 раз, а Вальверде помогал товарищам по «Реалу» четырежды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Лига Чемпионов Неймар Федерико Вальверде
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Ноября 2022 в 00:32
Неплохо..
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