Анчелотти: «Думаю, хорошо сыграли»

В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется.

События игры прокомментировал главный тренер текущего обладателя трофея - итальянский специалист Карло Анчелотти:

- Мы хорошо начали и хорошо сыграли в целом. Собранно и сконцентрированно. В предыдущем туре мы проиграли и потому хотели отыграться. У «Селтика» была возможность вернуться в игру с пенальти, но они не смогли. Мы победили заслуженно, - цитирует слова Анчелотти BBC Sport.