Анчелотти сравнялся с Фергюсоном

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном по количеству побед в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta.

На текущий момент итальянец и шотландец имеют равный показатель выигранных матчей в данном турнире – 102.

Наставник испанцев сумел добиться такого успеха после победы над шотландским «Селтиком» (5:1).

Данный результат подвёл итоги выступлению маридцев в групповом этапе Лиги чемпионов. В его результате «Реал» сумел выиграть свою группу, набрав 13 очков посредством четырёх побед, одной ничьей и одного поражения.