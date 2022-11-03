«Селтик» выдал свой худший сезон в Лиге чемпионов за всю историю клуба

В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется. А вот «Селтик» остался последним в группе F, набрав всего лишь два очка за шесть матчей.

Как выяснилось, это худший результат шотландского гегемона, победителя Кубка чемпионов в далеком 1967 году, за все время выступлений в самом престижном клубном турнире европейского футбола. Еще никогда ранее «Селтик» не набирал лишь два очка в шести матчах группы.