Модрич стал самым возрастным автором пенальти в Лиге чемпионов

Лука Модрич забил пенальти в ворота «Селтика» в последнем групповом матче Лиги чемпионов, установив рекорд турнира.

По информации Opta, легендарный хорватский хавбек стал самым возрастным автором гола с одиннадцатиметровой точки в истории главного еврокубка. Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Лилля» Бураку Йилмазу, который забил в ворота «Челси» в возрасте 36 лет и 244 дней. Модричу на сегодняший день исполнилось 37 лет и 54 дня.

Отметим, что «Реал» не испытывает проблем в домашнем поединке против «Селтика», ведя в счёте к концу первого тайма 2:0.