Харт: «Два пенальти предопределили наше поражение»

В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется.

Первые да мяча в этой игре были забиты с пенальти, оба были назначены в ворота «Селтика». Это очень расстроило Джо Харта - бывшего голкипера сборной Англии, ныне защищающего цвета шотландского клуба.

- Получить два пенальти так рано, в первой половине первого тайма - это никогда не бывает приятно. Эти пенальти задали тон игре. Мы приехали сюда с положительным настроением, пытались атаковать, но против «Реала» нельзя допускать ошибки, - цитирует Харта BBC Sport.