В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется. Первые два мяча в этой игре были забиты с пенальти, оба были назначены в ворота «Селтика».

Как выяснилось, два назначенных одиннадцатиметровых удара к 20 минуте 47 секунде - это самые быстрые два пенальти в матче Лиги чемпионов, за всю историю существования самого престижного клубного турнира европейского футбола, то есть с сезона 1992\1993.