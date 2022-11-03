Сенсационное поражение от «Шерифа» остаётся единственной домашней неудачей «Реала» при Анчелотти в группах ЛЧ

В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется.

Как оказалось, это был уже двенадцатый домашний матч мадридского «Реала» в групповом раунде Лиги чемпионов при Карло Анчелотти - с учетом его первого отрезка работы с клубом, с 2013 по 2015 год.

И «Реал» не смог победить дома лишь один раз в этих двенадцати матчах - в сентябре 2021 года, когда случилась сенсация, затмившая легендарную победу «Рубина» на «Камп Ноу», и тираспольский «Шериф» обыграл «Реал» на его поле.

Та неудача остается единственной домашней для Анчелотти в группе ЛЧ за все время руководства «Реалом».