«Селтик» и «Рейнджерс» на двоих установили новый антирекорд Лиги чемпионов

В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется. А вот «Селтик» остался последним в группе F, набрав всего лишь два очка за шесть матчей.

Еще хуже выступил другой шотландский клуб, «Глазго Рейнджерс», который вообще выдал худшую кампанию за все время существования Лиги чемпионов. Как выяснилось, «Селтик» и «Рейнджерс» установили совместный национальный антирекорд, набрав лишь два очка за все матчи турнира.

Как выяснилось, столь скромно не выступала в Лиге чемпионов ни одна другая нация, делегировавшая в один сезон две или более команды в турнир.