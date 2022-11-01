Бензема попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сможет принять участие в ближайшем поединке против «Селтика».

34-летний француз не тренировался в общей группе на протяжении десяти дней, однако наставник Карло Анчелотти принял решение вернуть игрока в состав перед матчем последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду.

«Сливочные» лидируют в своём квартете с десятью набранными очками, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на один балл. В параллельной встрече немецкий коллектив сыграет против «Шахтёра».

Карим Бензема трижды появился на поле в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но пока не отметился результативными действиями.