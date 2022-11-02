Постекоглу: «Фантастический соперник»

В заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» расправился с «Селтиком», забив тому пять мячей и позволив отыграть лишь один, в самом конце игры. Мадридский клуб проходит дальше в плей-офф с первого места в своей группе, разумеется.

События игры прокомментировал главный тренер шотландского клуба - австралийский специалист с греческими корнями Анге Постекоглу:

- Над отдать должное сопернику - это фантастический клуб. Когда у них мяч, когда они передвигают его - остановить их очень сложно. Мы получили два пенальти, и, к тому же, не использовали свои шансы, это огорчает, можно было получить больше удовольствия от игры, даже проиграв, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.