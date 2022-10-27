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Лига чемпионов

Робертсон прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ

27 Октября 2022 • 09:25 Комментировать
Аякс
0:3
Ливерпуль
окончен

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался касательно выхода своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В рамках пятого тура мерсисайдцы отпраздновали крупную победу над «Аяксом» со счетом 3:0.

«Всегда непросто выходить на последний матч, нуждаясь исключительно в победе или хотя бы в ничьей. Круто, что мы смогли победить и досрочно квалифицироваться в плей-офф турнира. В последнем туре на «Ливерпуль» ничего не будет давить», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что «красные» в шестой раз кряду пробились в плей-офф Лиги чемпионов при Юргене Клоппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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