Робертсон прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался касательно выхода своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В рамках пятого тура мерсисайдцы отпраздновали крупную победу над «Аяксом» со счетом 3:0.

«Всегда непросто выходить на последний матч, нуждаясь исключительно в победе или хотя бы в ничьей. Круто, что мы смогли победить и досрочно квалифицироваться в плей-офф турнира. В последнем туре на «Ливерпуль» ничего не будет давить», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что «красные» в шестой раз кряду пробились в плей-офф Лиги чемпионов при Юргене Клоппе.