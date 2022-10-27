«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» отпраздновал победу над амстердамским «Аяксом» со счетом 3:0. Подопечные Юргена Клоппа досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Как информирует OptaJoe, мерсисайдский гранд в шестой раз подряд пробился в 1/8 финала под руководством немецкого специалиста. Это самая продолжительная серия команды в турнире.

Перед заключительным туром на счету «Ливерпуля» 12 набранных баллов. В последнем матче групповой стадии подопечные Клоппа на своем домашнем стадионе «Энфилд» примут «Наполи», который сейчас лидирует в квартете.