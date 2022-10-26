Алиссон проведёт 200-й матч за «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер сегодня достигнет отметки в 200 матчей в составе команды.

Бразильский страж ворот попал в стартовый состав на игру пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса», которая начнётся в 22:00 по московскому времени. Как отмечает The Athletic, в 199 встречах за «Ливерпуль» Алиссон сохранил ворота команды в неприкосновенности в 89 случаях.

30-летний вратарь пополнил ряды «красных» летом 2018 года, перебравшись из итальянской «Ромы» за 62,5 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец пропустил 19 мячей в 15 поединках всех турниров за коллектив Юргена Клоппа.