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Лига чемпионов

Алиссон проведёт 200-й матч за «Ливерпуль»

26 Октября 2022 • 20:50 Комментировать
Аякс
...
Ливерпуль
1 2.25 X 4.20 2 2.50
Через 0 ч. 41 мин.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер сегодня достигнет отметки в 200 матчей в составе команды.

Бразильский страж ворот попал в стартовый состав на игру пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса», которая начнётся в 22:00 по московскому времени. Как отмечает The Athletic, в 199 встречах за «Ливерпуль» Алиссон сохранил ворота команды в неприкосновенности в 89 случаях.

30-летний вратарь пополнил ряды «красных» летом 2018 года, перебравшись из итальянской «Ромы» за 62,5 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец пропустил 19 мячей в 15 поединках всех турниров за коллектив Юргена Клоппа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер
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АЯКС ЛИВЕРПУЛЬ
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