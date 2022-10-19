«Штуттгарт» заинтересован в услугах Альфреда Шрёдера

Немецкий «Штуттгарт» заинтересован в том, чтобы главным тренером команды стал нынешний наставник «Аякса» Альфред Шрёдер. Об этом сообщает GBeNeFN.

Такое развитие событий возможно в случае, если голландский клуб продолжит демонстрировать неудовлетворительные результаты. Несмотря на то, что в последнем туре чемпионата Голландии «Аякс» разгромил «Эксельсиор» со счётом 7:1 и сумел удержать лидерство в турнирной таблице, команда находится лишь на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов и рискует не попасть даже в Лигу Европы.

Однако, по информации Kicker и Ziggo, менеджер не заинтересован в уходе из «Аякса» и по-прежнему полон решимости добиться там успеха.

Следующий матч клуб из Амстердама проведёт в субботу, 22 октября, с «Валвейком». В Лиге чемпионов «Аякс» сразится с «Ливерпулем» 26 октября.