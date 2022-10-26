Салах обошёл легенду АПЛ по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в очередной раз отличился в матче Лиги чемпионов.

Египетский футболист открыл счёт в поединке против «Аякса» на 42-й минуте, отметив свой 42-й гол в Лиге чемпионов. Таким образом, 30-летний форвард превзошёл показатель легенды «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, забившего 41 гол в самом престижном еврокубковом соревновании.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее он представлял цвета итальянской «Ромы», лондонского «Челси», итальянской «Фиорентины» и швейцарского «Базеля».

Серхио Агуэро известен по выступлениям за «Барселону», «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико». Аргентинец завершил карьеру в 2021 году.