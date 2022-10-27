Салах стал третьим игроком английских клубов, поучаствовавшим в 50 и более голах в Лиге чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах провёл очередной впечатляющий матч в Лиге чемпионов.

На 42-й минуте поединка против «Аякса» в Амстердаме египтянин вывел свою команду вперёд, а в начале второго тайма ассистировал Харви Эллиоту, отметившись 51-м результативным действием в Лиге чемпионов (39 голов и 12 ассистов). По данным Opta, Салах стал лишь третьим представителем Английской премьер-лиги, поучаствовавшим в 50 и более голах в Лиге чемпионов – прежде в этом списке находились только экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (69 результативных действий) и бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (52).