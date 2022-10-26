«Аякс» установил очередной личный антирекорд по пропущенным голам в еврокубках

Амстердамский «Аякс» не лучшим образом проводит нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

Коллектив Альфреда Шрёдера пропустил десять мячей в двух матчах против «Наполи» (2:4 и 1:6), а к 52-й минуте домашнего поединка против «Ливерпуля» позволил соперникам провести три безответных гола. Согласно сведениям Opta, «Аякс» впервые в своей истории пропустил три и более голов в трёх еврокубковых матчах кряду.

«Аякс» практически лишился шансов на продолжение выступления в Лиге чемпионов. В последнем туре группового этапа голландский гранд сыграет в Глазго против «Рейнджерс». Встреча пройдёт 1 ноября.