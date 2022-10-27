Клопп: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов – всегда достижение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен усилиями своих игроков в матче против «Аякса».

Английский коллектив покидает Амстердам с уверенной победой – 3:0. На 42-й минуте счёт открыл Мохамед Салах, а в начале второго тайма точные удары нанесли Дарвин Нуньес и Харви Эллиот.

«У «Аякса» был впечатляющий получасовой отрезок, когда нам пришлось много и интенсивно защищаться, но мы забили отличный гол и здорово начали второй тайм, после чего игра находилась под нашим контролем.

«Аякс» – сильный соперник, и мы снова немного изменили наш подход, чтобы эффективнее противостоять хорошей команде. Мы отлично справились.

Выход в плей-офф нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся – мы очень рады, что нам это удалось», – цитирует BT Sport немецкого наставника.