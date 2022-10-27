Бергейс - о поражении от «Ливерпуля»: «Первые пять минут второго тайма убили игру»

Хавбек амстердамского «Аякса» Стевен Бергейс высказался о крупном домашнем поражении от «Ливерпуля» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы неплохо играли в первом тайме, но пять минут после перерыва убили интригу. Большую часть матча «Аякс» играл на равных с «Ливерпулем», но опять потерпел поражение. Это нас сильно огорчает. Мы были нацелены на плей-офф ЛЧ, но не удалось выполнить задачу. Теперь думаем о Лиге Европы», - передает слова Бергейса пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром амстердамцы с тремя баллами занимают третье место в своей группе.