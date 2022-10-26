Клопп: «В «Аяксе» хватает громких имён»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём настрое перед матчем Лиги чемпионов против «Аякса».

Английский гранд гарантирует себе выход в 1/8 финала самого престижного еврокубка, если не проиграет в Амстердаме.

«Я очень жду этой игры, будет интересно. Это Лига чемпионов, матч с серьёзным соперником, в котором хватает игроков с громкими именами, отличное противостояние. У нас много качественных футболистов, и мы должны достойно проявить себя в любом составе», – заявил Клопп.

Встреча «Аякс» – «Ливерпуль» начнётся в 22:00 по московскому времени. Коллектив Юргена Клоппа занимает вторую строчку в турнирной таблице группы, отставая от «Наполи» на три очка.