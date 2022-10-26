«Ливерпуль» огласил состав на матч с «Аяксом»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов победитель Лиги чемпионов в 2019 году отправился в Амстердам, в гости к победителю ЛЧ сезона 1994\1995 - «Аяксу». Накануне игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп огласил стартовый состав своей команды.

«Ливерпуль»: Алиссон (проводит 200-й матч за «Ливерпуль»), Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Салах, Фирмино, Нуньес.

Матч пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского футбола между амстердамским «Аяксом» и английским «Ливерпулем» начнется в 22 часа по московскому времени, следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.