«Аякс» обновил собственный рекорд в Лиге чемпионов

Амстердамский «Аякс» сыграет в матче с «Ливерпулем» своим самым возрастным составом за всю историю выступления в турнире.

Средний возраст стартового состава на сегодняшнюю встречу – 27 лет и 295 дней, что является личным рекордом амстердамцев, чьи ряды, как принято считать, обычно переполнены молодыми футболистами. Команде Альфреда Шрёдера необходима победа над «Ливерпулем», чтобы продолжить борьбу за путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча стартует в 22:00 по московскому времени. После четырёх туров в активе «Аякса» три набранных очка, в то время как у «Ливерпуля» на шесть баллов больше.